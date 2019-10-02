Gençler Balkan Güreş Şampiyonası

02.10.2019 19:34

Bulgaristan'da düzenlenen Geçler Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stil ve kızlarda birinci, serbest stilde ise ikinci olma başarısı gösterdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Panagyurishte kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, grekoromen stilde 8 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, kızlarda da 6 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Serbest stilde ise Türk sporcular, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 55 kiloda Himmet Sandıklılı, 60 kiloda Ömer Biçici, 63 kiloda Muhammet Acar, 67 kiloda Kadir Kamal, 72 kiloda Hasan Orakçı, 77 kiloda Furkan Dülger, 97 kiloda Mehmet Atçı ve 130 kiloda Fatih Bozkurt altın, 87 kiloda Mücahit Aydın gümüş, 82 kiloda da Mustafa Olgun bronz madalyanın sahibi oldu.

Kızlar 50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Çağla Yarım, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Elmas Çelik, 65 kiloda Cansu Aksoy ve 68 kiloda Nesrin Baş altın, 55 kiloda Melda Dernekçi, 72 kiloda Vahide Nur Gök ve 76 kiloda Meryem Yılmaz gümüş, 59 kiloda ise Özge Fındıkçı bronz madalya elde etti.

Serbest stilde ise 57 kiloda Adem Burak Uzun, 65 kiloda Cavit Acar, 74 kiloda Umut Aybey, 92 kiloda Nail Seyyar, 97 kiloda Salih Alkız ve 125 kiloda Mustafa Tayyip Küçük altın, 61 kiloda Ferhat Kılıç ile 70 kiloda Bilal Akbıyık gümüş, 86 kiloda da Berkan Çalışkan bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA