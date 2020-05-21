Gençler bakkal defterini satın aldı Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri bir bakkal dükkanının borç defterini satın aldı.

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri bir bakkal dükkanının borç defterini satın aldı.

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı nedeniyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapıyor. Osmanlı döneminde sıkça yapılan borç defteri satın alma geleneğini sürdüren üniversite öğrencileri bir bakkalın borç defterini satın aldı.

Genç İnsan ve Medeniyet Hareketi sorumlularından Ahmet Yasir Akpınar ve Musab Kayıklık, bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA