Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası Osmaniye'de yapılacak
AA, Fatih Çakmak - Spor
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Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası'nın Osmaniye'de gerçekleştirileceği bildirildi.
Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası'nın Osmaniye'de gerçekleştirileceği bildirildi.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, okul spor faaliyetleri kapsamındaki organizasyon 10-13 Şubat tarihlerinde Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tosyalı Spor Salonu'nda yapılacak.
Müsabakalara, lise kademesinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
AA / Fatih Çakmak - Spor