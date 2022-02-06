Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası Osmaniye'de yapılacak - Haberler Spor
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Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası Osmaniye'de yapılacak

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası Osmaniye'de yapılacak

Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası'nın Osmaniye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası'nın Osmaniye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, okul spor faaliyetleri kapsamındaki organizasyon 10-13 Şubat tarihlerinde Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tosyalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Müsabakalara, lise kademesinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Osmaniye, Türkiye, Halter, Spor, Haber

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