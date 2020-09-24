Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası, 26-27 Eylül'de Sırbistan'da yapılacak
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Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası, 26-27 Eylül'de Sırbistan'da yapılacak

24.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:30
Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası, 26-27 Eylül'de Sırbistan'da yapılacak

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası, hafta sonu Sırbistan'da düzenlenecek.

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası, hafta sonu Sırbistan'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek.

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:

JW 1x (Genç kız tek çifte): Deniznur Serra Baykara

JM 1x (Genç erkek tek çifte): Ömer Bayram

JW 2- (Genç kızlar iki tek): Ruken Ülgey-Aslıhan Naran Akkay

JM 2- (Genç erkekler iki tek): Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt

JM 2x (Genç erkekler iki çifte): Serkan Erkal-Enver Erman

JM 4- (Genç erkekler dört tek): Evren Mustafa Açar-Altar Karabudak-Ali Ardıl İlgün-Oğuzhan Erdem

JM 4x (Genç erkekler dört çifte): Samet Kaban-Eren Efe Kara-İlyas Çağatay Ürdem-Kaan Yılmaz Aydın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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