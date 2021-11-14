Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan şampiyon sporcu Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan şampiyon sporcu Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen ve 45 ülkeden bin 800 sporcunun katıldığı Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 9'u altın toplam 44 madalya kazandı. Avrupa Kickboks Şampiyonası' nda altın madalya kazanan milli sporcu Sude Nur Basancı, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Antrenör Cemal Kocabaş, sporcusuyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Yarı final maçında Rus rakibini nakavt eden Basancı final maçını da kazanarak Türkiye'ye, Zonguldak ve Çaydeğirme'ne gurur yaşattı. Rusya, İsrail ve Sırbistan ve en önemlisi Türkiye 1. sırada bayrağımız dalgalandırarak Avrupa şampiyonu oldu. Ülkemize armağan olsun. Dua edip, maddi manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler ederiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı

Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi

Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

 Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı

Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title