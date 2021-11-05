Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ'dan 3 isim katıldı - Haberler Spor
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Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ'dan 3 isim katıldı

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Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ'dan 3 isim katıldı

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası Karadağ'ın Budva kentinde başladı.

ELAZIĞ (İHA) - Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası Karadağ'ın Budva kentinde başladı. Bugün başlayan ve Elazığlı 3 ismin de katıldığı organizasyon 18 Kasım'a kadar sürecek.

Şampiyonaya kafile halinde katılan Türk milli takımında Elazığ'dan da 3 isim yer aldı. Milli takımlar ve Elazığ bölge antrenörü Abdullah Alan ile birlikte sporcular Kerem Ergin ve Emre Alçiçek şampiyona için Karadağ'a gitti. Bugün başlayan organizasyon 18 Kasım'a kadar sürecek. - ELAZIĞ

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ'dan 3 isim katıldı

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ'dan 3 isim katıldı

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