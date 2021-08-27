Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım, Trabzon'da kampa girdi

Lüksemburg'da düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım, Trabzon'da kampa girdi.

Lüksemburg'da düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım, Trabzon'da kampa girdi.

Trabzon TOHM Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başlayan çalışmalarda, milli takıma seçilen 28 sporcu yer alıyor. 7 Eylül'e kadar devam edecek kampın ardından milli takım, 9-12 Eylül arasında gerçekleştirilecek şampiyona için Lüksemburg'a gidecek.

Kampı ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcular ve milli takım antrenörleri Gökcan Akgün ve Ercan Çakıroğlu ile bir araya geldi.

Avrupa şampiyonasında sporcuların madalyalara ambargo koyacağına inandığını ifade eden Öztürk, "Antrenörlerimiz umut dolu. Çok yetenekli ve başarılı bir grup. Türk bayrağını göndere çektireceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

Kampın son derece verimli geçtiğini aktaran milli takım antrenörü Akgün ise amaçlarının bütün kilolarda madalya almak olduğunu söyledi.

Akgün, sporcuların bunu başarabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, "Modern tesislerde, güzel bir ortamda, verimli bir kamp geçiriyoruz. Önce Avrupa, ardından da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı olarak iddialı hazırlanıyoruz. Başarılı, yetenekli ve çalışmayı seven bir grup, ülkemize madalyalar getireceklerinden kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz