Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na doğru

Finlandiya'da 12-15 Eylül'de düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek Kız Milli Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

24.08.2019 12:24
Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na doğru

Finlandiya'da 12-15 Eylül'de düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek Kız Milli Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam ediyor.

Çalışmalarını 10 Eylül'e kadar İstanbul'da sürdürecek milli takımın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Melisa Çakmaklı, İlayda Seyis, Şeyma Özerler, Minel Akdeniz, Kübranur Esir, Ümmühan Kabak, Zeliha Cinci, Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Mine Kalender.

Kaynak: AA
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