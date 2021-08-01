Milli judocular, Gençler Avrupa Judo Kupası'nı 9 madalya ile tamamladı
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Milli judocular, Gençler Avrupa Judo Kupası'nı 9 madalya ile tamamladı

Milli judocular, Gençler Avrupa Judo Kupası'nı 9 madalya ile tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ikinci gününde erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın altın, kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız gümüş, 48 kiloda Merve Azak ile 57 kiloda Hasret Bozkurt bronz madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ikinci gününde erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın altın, kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız gümüş, 48 kiloda Merve Azak ile 57 kiloda Hasret Bozkurt bronz madalyanın sahibi oldu. Ülke genel madalya sıralamasında Türkiye; 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile Fransa'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, finalde Rus  Omar Gaev'i altın skorda waza-ari puanıyla yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız final mücadelesinde İsraili Kerem Primo'ya yenildi ve gümüş madalyaya kaldı. Aynı sıkletteki Hasret Bozkurt bronz madalya müsabakasında Fransız Marta Fawaz'ı ipponla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. 48 kiloda Merve Azak ise Romen Giorgia Hagianu'yu waza-ari ile yenerek bronz madalyanın sahibi olarak kürsüdeki yerini aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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