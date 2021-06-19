Gençler Avrupa Judo Kupası başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençler Avrupa Judo Kupası başladı

Gençler Avrupa Judo Kupası başladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Gençler Avrupa Judo Kupası Bosna Hersek'te başladı.

Gençler Avrupa Judo Kupası Bosna Hersek'te başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Saraybosna'da 24 ülkeden 113 kadın, 154 erkek judocunun katıldığı organizasyonun ilk gününde milli sporcular 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Emirhan Karahan, erkekler 60 kiloda altın, kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve +78 kiloda Hilal Öztürk gümüş, erkekler 60 kiloda Berat Bahadır ve 66 kiloda Talha Büyükeser bronz madalya kazandı.

Kupada yarın kadınlar 48 kiloda Hanife Özcan, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız, erkekler 81 kiloda Musa Şimşek, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın ile +100 kiloda Münir Ertuğ müsabaka yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni
Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Poyraz Boris Johnson Muharrem İnce
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençler Avrupa Judo Kupası başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:51:34. #1.14#

title