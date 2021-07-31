Gençler Avrupa Judo Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençler Avrupa Judo Kupası

Gençler Avrupa Judo Kupası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen, 29 ülkeden 148 kadın ve 152 erkek judocunun mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız altın, Emirhan Karahan gümüş, Berat Bahadır ile 66 kiloda Muhammed Ali Demirel ve 73 kiloda Umalt Demirel bronz madalya elde ederken, kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk beşinci oldu.

Kupada yarın kadınlar 48 kiloda Merve Azak, Çağla Serdar, 52 kiloda Eda Karademir, Ayşe Nur Sülün, Buketnur Karademir, 57 kiloda Ezgi Karademir, Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız, erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, Cem Ata Demirtaş, +100 kiloda Münir Ertuğ ve İbrahim Halil Özmen tatamiye çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli judocumuz Kayra Sayit, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı
Milli judocumuz Kayra Sayit, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Yusuf Güney Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Rıza Çalımbay Roger Schmidt Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençler Avrupa Judo Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 19:05:56. #1.15#

title