Gençler Avrupa Judo Kupası

Almanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Gençler Avrupa Judo Kupası

Almanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen organizasyon iki gün sürdü.
Milli sporculardan Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda altın madalya elde etti. Kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir, erkekler 90 kiloda da Mert Şişmanlar bronz madalya aldı.
Türkiye, böylece organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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