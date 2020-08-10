Gençler, ASELSAN MTAL'ı tercih etti SAVUNMA Sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacı ile kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) ikinci yılında başarı artarak devam etti.

SAVUNMA Sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacı ile kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) ikinci yılında başarı artarak devam etti. Geçen yıl 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınan okulu bu yıl 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu Lisesi 2019 yılında kuruldu. ASELSAN MTAL ile ilk defa bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yüzde 1'lik dilimden öğrenci girdi. ASELSAN MTAL'nın ikinci yılında başarı artarak devam etti. Geçen yıl 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınan okulu bu yıl 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "ASELSAN lisesine olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını bildirdi. Görgün, "Biz öğrencilerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda fırsat veriyoruz. ASELSAN MTAL ile Türkiye için önemli olan savunma sanayiine uygun belli bir kültür ve değer paylaşan, birlikte başarma duygusuna sahip elemanları da yetiştirmeye çalışacağız. ASELSAN lisesinin hayata geçmesinde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz" dedi.ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Savunma Elektronik Sistemleri' ve 'Savunma Mekanik Sistemleri' olmak üzere iki dalda, 5 yıllık, seçkin bir eğitim içeriğine sahip. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi. Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı, okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak iradesinde gerçekleşecek.

Kaynak: DHA