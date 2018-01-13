Gençler Arasında Son Sürat Yayılan Yeni İnternet Akımı: Deterjan Yemek!
Her gün bir yenisi eklenen sosyal medya çılgınlıklarında son trend, deterjan kapsülü yemek! Doktorlar, belki de şimdiye kadar ki en ölümcül internet akımının tehlikeleri konusunda gençleri uyarıyor.
Sosyal medya akımları bitmek bilmiyor. Gençler arasında yaygınlaşan tuhaf trendlerden sonucusu ise kapsül deterjan yemek! Şimdiye kadarkiler arasında belki de en tehlikelisi olan bu yeni çılgınlığın gençlerin canına mal olmasından korkuluyor.
DOKTORLAR UYARIYOR
Potansiyel olarak son derece ölümcül bir meydan okuma ile gençler kapsül deterjanları çiğniyor. Doktorlar gençleri "Tide Pod Challenge" adı verilen bu yeni moda çılgınlığa kapılmamaları konusunda uyarıyor.
ZEHİR İÇERİYOR
Ergenlik çağındaki gençlerin çiğnedikleri bu tabletler oldukça tehlikeli birer zehir aslında. Çamaşır ve bulaşık yıkamak için kullanılan çeşitli tür kapsül deterjanlar etanol, polimerler ve hidrojen peroksit içeriyor ve son derece toksik. Tüketildikleri takdirde inanılmaz derecede büyük sağlık sorunlarına yol açabilirler.
HER ŞEY BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İLE BAŞLADI
2017'de bir üniversite öğrencisi, çekici ve lezzetli göründükleri için kapsülleri yemeye cesaret ederek "Do not Eat Laundry Pods" (Çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeyin) adlı hicivli bir video yayınladı. Genç öğrenci, sizin için ne kadar kötü olduklarını araştırdıktan sonra bütün bir kaseyi yedi. Video viral hale geldikten kısa bir süre sonra deterjan kapsüllerini yiyenlerin videoları sosyal medyada patladı.
ŞİMDİDEN 40 VAKA MEVCUT
2018 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği'ne (AAPCC) bildirilen 40 deterjan zehirlenmesi olayı bulunmak olup, bunların yaklaşık yarısının bu ürünleri kasıtlı olarak aldığı rapor edilmiştir.
Geçmişte bu kapsülleri sindirme sebebiyle en az 10 ölümün rapor edildiği biliniyor.
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Yuhhh gencliginize zombi beyni var bunlarda ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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deterjanın paketi kaç lira olmuş haberiniz var mı krolarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çocuk yetiştirirken herşeye tamam evet derseniz böyle olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunlar köpük osuruyorlardir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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atma deterjan yenmez ziyaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dayak gitti akıl bitti.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gençlimi geri verseler deterjan yemem her haldeCevap Yaz Yayından Kaldır
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iğrençCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dünya böyle gençlere kalacak bakalım kaç sene görecekler Gerçekten bu yeni nesil ne kadar geri kafalı bir zihniyete sahipCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu yeni nasıl mal hatta ultra malya koltuk altını spreyle boyar ya tuvaletini yaparken fotograf çeker şimdi de deterjan yiyo :) birileri bu mallarla çok iyi oynuyo ya bunu yapıyoruz diyo görenlerde aynısını yapıyo saf mısınız salak mısınız deterjan yenir mi lan :)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRTTILAR.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yeni nesil aklı arkada çalışıyorCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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duyurun bunları bizimkilerde yapsınCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Midem bulandı bu ne yaCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır