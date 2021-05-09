Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti
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Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti

Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da iki genç arasında yaşanan kavgada, 1 kişi bacağından bıçaklandı.

Tekirdağ'da iki genç arasında yaşanan kavgada, 1 kişi bacağından bıçaklandı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Koru Sokak'ta iki genç, parkın ortasında kavga etti. Kavgada gençlerden biri diğerini bacağından bıçakladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, Y.U. adlı bir genç sol bacağından yaralandı. Yaralı gence ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir grup genç sokak ortasında kavgaya tutuştu, görüntüleyen kişinin sözleri şaşkınlık yarattı
Bir grup genç sokak ortasında kavgaya tutuştu, görüntüleyen kişinin sözleri şaşkınlık yarattı
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