ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gençler arasında öldüresiye darp... Kafasına kaskla vurdular, bıçak çektiler, tekme tokatla saldırdılar

Lisesi gençlerin tehlikeli kavgası sonrası 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir grup genç, aralarına aldıkları arkadaşlarının önce kafasına kaskla vurdular sonra da bıçak çekerek tekme tokat saldırarak öldüresiye darp ettiler. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen dehşet anları bu kadar da olmaz dedirtirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Şubat 2022 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle husumetli oldukları öne sürülen başka bir genç Erdal K.'yı aralarına alarak uzun süre öldüresiye darp etti. Öfkesi bir türlü dinmeyen gençler, daha sonra da Erdal K.'ya bıçak çekerek yaralamaya çalıştı. O anlar ise gençlerden biri tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kafasını kaskla vurdular, bıçak çektiler, tekme tokatla saldırdılar

Cep telefonu ile kaydedilen dehşet anları bu kadar da olmaz dedirtti. Görüntülerde, gençlerden birinin araya aldıkları diğer gencin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kaskla vurma, bıçak çekilme ve tekme tokat saldırılma anları yer aldı. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 4 şüphelinin yakalandığını ve şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet 2 şahsın tutuklandığını açıkladı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "10.02.2022 tarihinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen E.K. isimli müştekiye yönelik yağma olayı ile ilgili olarak birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen 4 suça sürüklenen çocuk yakalanmış, 13.02.2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen suça sürüklenen çocuklardan 2'si nitelikli yağma suçundan tutuklanmış, diğer 2'si ise serbest kalmıştır" ifadelerine yer verildi.