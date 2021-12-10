Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı - Haberler
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Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı

Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da 2 grup arasında çıkan 'dövmeni göstererek hava atıyorsun' diyerek başlayan kavgada, Ömür Ramazan Y. (17) ve Tunahan S. (18) bıçakla yaralandı.

BOLU'da 2 grup arasında çıkan 'dövmeni göstererek hava atıyorsun' diyerek başlayan kavgada, Ömür Ramazan Y. (17) ve Tunahan S. (18) bıçakla yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Ahmet Yümnioğlu Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre gruplardan bir genç diğer gruptaki gence, "Dövmeni göstererek, hava atıyorsun" dedi. Bunun üzerine gençler arasında kavga çıktı. Kavgada, Ömür Ramazan Y. ve Tunahan S. bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan gençlere olay yerinde yaptıkları il müdahalenin ardından  İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne nakletti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı

Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı

Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı

Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı

Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı

Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı

Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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