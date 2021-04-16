Gençler Arasında Corona'ya Yakalanma Oranı Arttı
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Gençler Arasında Corona'ya Yakalanma Oranı Arttı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walenski, ülkede Corona virüsünün yeni türlerinin de yayılmasıyla enfeksiyon kapan gençlerin sayısının arttığını vurguladı.

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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walenski, ülkede Corona virüsünün yeni türlerinin de yayılmasıyla enfeksiyon kapan gençlerin sayısının arttığını vurguladı

Gençler Arasında Corona'ya Yakalanma Oranı Arttı

Kaynak: DailyMotion.com

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