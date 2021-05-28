"Gençler Arası Bilgi Yarışması" finali pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşti
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"Gençler Arası Bilgi Yarışması" finali pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşti

'Gençler Arası Bilgi Yarışması' finali pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

Gençler Arası Bilgi Yarışması; Üniversite kategorisinde Sındırgı Gençlik Merkezi Takımı, Lise kategorisinde ise Manyas Gençlik Merkezi takımı ilimizi başarıyla temsil etti.

Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'ndeki yarışmaların ardından Gençler Arası Bilgi Yarışması Marmara Bölge Finali Üniversite kategorisinde, il birincisi olarak ilimizi temsil eden Sındırgı Gençlik Merkezi takımına ve Marmara Bölge Finali lise kategorisinde, il birincisi olarak İlimizi temsil eden Manyas Gençlik Merkezi takımına ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu " İlimizi başarıyla temsil eden gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlik Merkezlerimiz üyesi gençlerimiz birçok alanda eğitimler görüyor, kendilerini geliştiriyorlar. Bu gelişimleri doğrultusunda Türkiye çapında Gençlik Merkezleri arası yarışmalarda bizleri temsil ediyorlar. Her geçen gün artan üyelerimiz ve faaliyetlerimizle daha başarılı sonuçlar alınacağına inanıyorum. Faaliyetlerimize, yarışmalarımıza katılan gençlerimizi kutluyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

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