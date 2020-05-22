Gençler 4 saatlik izinlerinde soluğu yürüyüş parklarında aldı
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Gençler 4 saatlik izinlerinde soluğu yürüyüş parklarında aldı

Gençler 4 saatlik izinlerinde soluğu yürüyüş parklarında aldı 48 gün sonra sokağa çıktılar Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler 48 gün sonra dışarı çıktı.

22.05.2020 20:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:41

Gençler 4 saatlik izinlerinde soluğu yürüyüş parklarında aldı

48 gün sonra sokağa çıktılar

UŞAK - Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler 48 gün sonra dışarı çıktı. Uşak'ta gençler soğuk havada yürüyüş yapmayı tercih etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı 4 Nisan itibariyle uygulanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün 0-14 yaş gurubunun sokağa çıkmasının ardından izin sırası 15- 20 yaş grubuna geldi. İzinin ardından gençler soluğu Uşak Atapark'ta aldı. Gençlerden çoğu arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken kimisi ise bisiklet binmeyi ve müzik dinlemeyi tercih etti.

"Evde sıkılmaktansa dışarıda üşümeyi tercih ediyoruz"

Uzun zamandır evde olduığunu ve ilk kez çıktığını dile getiren Münevver Tutal, "Arkadaşlarımla buluştum. Çok güzel bir duygu, dışarı çıkabilmeyi özlemişim. Evde durmaktansa soğuk havayı almak daha iyi. Yani evde sıkılmaktansa dışarıda üşümeyi tercih ediyoruz" dedi.

"Dışarı çıkmak için can atıyorduk"

Soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptıklarını belirten Kadirhan Ekici, "Havanın soğuk olması bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Zaten dışarı çıkmak için can atıyorduk. Evde de çok sıkılmıştık. Yapılacak çok bir şey olmadığı ve her yer kapalı olduğu için yürüyüş yapıyoruz" diye konuştu.

Gençler 4 saatlik izinlerinde soluğu yürüyüş parklarında aldı

Kaynak: İHA

Manşet

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