Gençler 3d Yazıcıyla Kuşlar İçin Yemlik Yaptı

Gençler 3D yazıcıyla kuşlar için yemlik yaptı

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan kuşlar için ağaçlara yemlik astılar

ERZİNCAN - Erzincan'da gençler 3D teknolojisiyle zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yemlik yaptı.

Gençler, Erzincan Gençlik Merkezinde "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor. Yürütülen İyilik Ağacı Projesi ile gençlerin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığını artırmak, bilinçli bir nesil yetiştirilmesi ve sorunların çözümünde aktif olarak yer almaları, başta akranları olmak üzere toplumun her kesimiyle etkili iletişim kurmaları, topluma hizmet konusunda sorumluluk duygularının geliştirilmesi, gönüllülüğü alışkanlık haline getirmeleri amaçlanıyor.

Proje kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için 3D yazıcı ile yemlik yaptı. Gençler, Erzincan Gençlik Merkezi'ndeki İnavasyon Atölyesi'nde Yazılım, Kodlama ve Robotik eğitiminde 3D yazıcı teknolojisiyle kendi tasarladıkları yemlikleri yapıp içine buğday koyarak Gençlik Merkezi'nin bahçesinde bulunan ağaçlara astı. Gençler yemliklere buğday ekleyerek faaliyeti sürdürmeye devam edecek. Faaliyet ile hem yazılım ve kodlama eğitimlerini pekiştiren gençler hem de soğuk kış günlerinde kuşların yemsiz kalmaması için bireysel bir çaba ile yapabilecekleri iyilikler ile ilgili farkındalık kazandı.

İyi bir insan olmanın dünyadaki tüm yaratılanlara karşı sorumlu davranabilmekten geçtiğini belirten gönüllü gençlerden Sinem Ayyıldız "Erzincan Gençlik Merkezi'nde almış olduğumuz kodlama eğitimleri sonrasında 3D yazıcılarımızla birlikte kuş yemliği tasarladık. Bu soğuk kış günlerinde yem bulmakta zorlanan kuşlarımız için hazırlamış olduğumuz yemliklerimizin içerisine buğday koyarak ağaçlara astık. Umarım bu yaptıklarımız faydalı olmuştur. Bizler farkındalık oluşturmak istedik. Bu davranışımız inşallah herkese örnek olmuştur" dedi.

İhtiyaçlar doğrultusunda teknolojinin kullanımının önemine dikkat çeken Gençlik Lideri Emrah Torunlar ise "Erzincan Gençlik Merkezi'nde gençlerimizle beraber Kod Adı 2023 projesi kapsamında kodlama eğitiminde kuş yemliği yaptık. 3 boyutlu yazıcımızla bu kuş yemliğini oluşturduk. Yine gençlerimizin destekleriyle gençlik merkezimizin bahçesinde bulunan ağaçlara bu yemliklerimizin içerisini buğday ile doldurup astık. Bu soğuk kış günlerinde küçük misafirlerimizi düşünerek bu projeyi yaptık. Teknolojiyi sadece robotik anlamda değil çevremizde faydalı olabileceğimiz işler içinde kullanmış olduk. Doğada yaşayan hayvanlarımıza karşı lütfen hepimiz duyarlı olalım" dedi.

Kaynak: İHA