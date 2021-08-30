GENÇLER 3 GÜN BOYUNCA KONSERLERLE EĞLENDİ
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GENÇLER 3 GÜN BOYUNCA KONSERLERLE EĞLENDİ

GENÇLER 3 GÜN BOYUNCA KONSERLERLE EĞLENDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

GENÇLER 3 GÜN BOYUNCA KONSERLERLE EĞLENDİYalova Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen Gençlik Konserlerinin ikincisi 26 Ağustos Perşembe günü başlayarak 3 gün boyunca devam etti.

GENÇLER 3 GÜN BOYUNCA KONSERLERLE EĞLENDİ

Yalova Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen Gençlik Konserlerinin ikincisi 26 Ağustos Perşembe günü başlayarak 3 gün boyunca devam etti. Batı Sahil Bandı etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona Yalovalı gençler büyük ilgi gösterdi. Konserlerin ilk günü olan 26 Ağustos Perşembe günü sahneye 'Kamarilla' çıktı. Etkinliğin ikinci günü olan 27 Ağustos Cuma günü ise Burak Çubuk ve Görkem Balkış sahne aldı. Gençlik Konserleri 28 Ağustos Cumartesi günü Mert Şenel ile Aziz'in sahne almasıyla son buldu.

Kaynak: Habermetre

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