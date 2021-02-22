Gençler, 28 Şubat'ta yaşananları "Tanık" belgesel filmiyle anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençler, 28 Şubat'ta yaşananları "Tanık" belgesel filmiyle anlattı

22.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:36
Gençler, 28 Şubat'ta yaşananları

"Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin hikayesini beyaz perdeye aktarmak üzere harekete geçen bir grup genç, "Tanık" adında belgesel film çekti.

"Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin hikayesini beyaz perdeye aktarmak üzere harekete geçen bir grup genç, "Tanık" adında belgesel film çekti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çekimleri yapılan ve başörtülü gençler üzerinden darbenin anlatıldığı filmin galası, 26 Şubat'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde (ZKSM) yapılacak.

Yapımcılığını ve senaristliğini Kerem Tekinalp'in üstlendiği filmin yönetmenliğini Bünyamin Bayansal, yönetmen yardımcılığını Ercan Eyigün, görüntü yönetmenliğini ise Emre Pekçakır yapıyor.

"Gencecik bir kadının hayati riski varken mahkemeye çıkarılması beni çok etkilemişti"

"Tanık" belgesel filminin senaryosu, 28 Şubat'ta yaşananları mağdurların dilinden anlatan yazar Demet Tezcan'ın "Bin Yıla Azmetmiş Zulüm/28 Şubat 28 Tanık" kitabından uyarlandı.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki yapımcı ve senarist Kerem Tekinalp, bir grup gençle yola çıktığı projeye nasıl karar verdiğini şu şekilde anlattı:

"Bir gün Youtube'da karşıma Nuray Canan Bezirgan'ın hikayesi çıktı. O dönemde henüz ortaokul ikinci sınıf öğrencisiydim. Gencecik bir kadının ikiz bebeklerinden birini eylemler sırasında kaybetmesi, ikincisinin hayati riski varken mahkemeye çıkarılması beni çok etkilemişti. 13 yaşında ilk kez '28 Şubat nedir, ne yaşamışlar?' diyerek araştırmaya başladım. Daha sonraki yıllarda da yakın tarihe merakım devam etti. Demet Tezcan'ın 28 Şubat 28 Tanık isimli kitabını okuyunca bir şeyler yapmaya karar verdim. Yaşananları onların dilinden aktarmak istedim."

Gençlik ve Spor Bakanlığının da sponsoru olduğu belgesel filme, Sancaktepe, Ümraniye, Tuzla, Zeytinburnu ve Bağcılar Belediyeleri, Cihnannüma Derneği, Birlik Vakfı, TÜGVA ve Kaanlar Gıda destek veriyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençler, 28 Şubat'ta yaşananları "Tanık" belgesel filmiyle anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 18:40:29. #1.15#
title