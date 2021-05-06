Gençler, 1915 olaylarını tarihçilerin konuşmasını istedi
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Gençler, 1915 olaylarını tarihçilerin konuşmasını istedi

Gençler, 1915 olaylarını tarihçilerin konuşmasını istedi
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonunun 13 ilde yaptığı ankete katılan gençlerin büyük oranı, 1915 olaylarının arşivler açılarak tarihçilere bırakılmasını istedi.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonunun 13 ilde yaptığı ankete katılan gençlerin büyük oranı, 1915 olaylarının arşivler açılarak tarihçilere bırakılmasını istedi.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonunca yapılan anket çalışmasında gençlerin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan'da yaptığı açıklama ve Ermeni iddialarına ilişkin değerlendirmeleri soruldu.

Konfederasyon Genel Başkanı Bilal Okudan, AA muhabirine, 13 ilde yapılan anket çalışmasına, 18-29 yaş arasında yaklaşık 500 gencin katıldığını ifade etti.

Telefonda yapılan ankete katılan gençlerin yüzde 72'sinin 1915 olayları hakkında bilgi sahibi olduğu yönünde yanıt verdiğini aktaran Okudan, "Gençlerimiz, tarihimizi geçmişten bugüne yakın takip ediyor ve soykırım iddialarının yalan olduğunu biliyor." diye konuştu.

"Gençler, Joe Biden'ın açıklamasını yüzde 92'lik bir oran ile hadsizlik olarak değerlendirdi. Siyasilerin ve/veya devlet başkanlarının soykırım konusunda açıklama yapmalarını doğru bulmayan gençlerin oranı ise yüzde 88 olarak tespit edildi. Gençlerin yüzde 95'i 'sözde Ermeni soykırımı iddiaları arşivler açılıp tarihçilere bırakılmalı' görüşünü destekliyor."

Bilal Okudan, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak gündemde olan tüm konular ile ilgili gençlerin fikirlerini haftalık ve aylık bazda yaptıkları anketler ile ortaya çıkarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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