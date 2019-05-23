Gençler 15 Temmuz Gecesini Andı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri sahne aldı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Anırpark'ta kurulan Ramazan Sokağı sahnesi birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İlk olarak Masalcı Dede'nin masalları ile çocuklara hitap ettiği etkinlikler 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin 15 Temmuz gecesini anlattıkları gösteri sergilendi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun sürpriz bir ziyaret de yaptığı etkinlik alanı yağmurlu havaya aldırmayan vatandaşlarla doldu. Anıtpark'ta kurulan stantları da ziyaret eden Başkan Yardımcısı Kasapoğlu buradaki esnaf ile de sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA