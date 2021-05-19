Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı

Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.