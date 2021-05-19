Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı
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Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | Yerel

Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı

DÜZCE - Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda yurtta kalan öğrenciler 102 balonu gökyüzüne bıraktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102 yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğünü tarafından Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü nedeniyle gökyüzüne 102 balon bıraktı. Etkinlikte öğrenciler bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, yurtta kalan öğrencilerle birlikte gökyüzüne balon bıraktıklarını söyledi. 19 Mayıs nedeniyle kent bayraklarla süslendi.

(ALI-NSO-Y)

Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı
Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı
Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı
Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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