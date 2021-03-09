Gencin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
09.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:36
Diyarbakır'da bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Diyarbakır'da bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Kapı camına çarparak elini yaralayan ismi öğrenilemeyen gencin parmağındaki yüzük gittiği Dicle Üniversitesi'nde sağlık ekiplerince çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Hastaneye gelen ekipler, yaralının parmağındaki yüzüğü yarım saatlik uğraş sonucu spiral makinesiyle keserek çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin