Gencin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Gencin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Gencin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
15.05.2020 02:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 02:10

Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Fatih Mahallesi'nde Ömer Faruk Mermer (17), parmağına taktığı yüzüğü uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

İtfaiye ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu spiral makinesiyle keserek çıkardı.

Genç, parmağındaki doku zedelenmesi nedeniyle tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Gencin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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