Gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - ZONGULDAK
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Gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - ZONGULDAK

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

20.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:56
Gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - ZONGULDAK

'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki E.S., kendi çabaları sonuç vermeyince Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, E.S'nin parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - ZONGULDAK
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