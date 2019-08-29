Gencin bisikletle tehlikeli oyunu sonu oluyordu

29.08.2019 11:17

Kadıköy'de bisikletiyle ilerleyen genç, iki elini gidondan çekince feci bir kaza geçirdi. Bisikletiyle yere düşen gencin bacağına gidon saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi Ferit Bey Sokak'ta 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir gencin bisikletiyle tehlikeli oyunu kazayla sonuçlandı. Bisiklette ellerini bırakan genç, hakimiyetini kaybederek yere düştü. Bisikletin gidonu bacağına saplanan genç acı içerisinde yerde kıvranırken, çevredekiler hemen yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Bisikletli gencin geçirdiği feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisikletiyle ilerleyen genç ellerini gidondan çekiyor, dengesini kaybeden genç yere düşüyor ve gidon gencin bacağına saplanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA