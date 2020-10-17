Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
17.10.2020 03:31 | Son Güncelleme: 17.10.2020 03:36
Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,"Gence'de 10'dan fazla sivil öldü ve yaklaşık 40...
Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
GENCE - Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,"Gence'de 10'dan fazla sivil öldü ve yaklaşık 40 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı