Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
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Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

17.10.2020 03:31 | Son Güncelleme: 17.10.2020 03:36

Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,"Gence'de 10'dan fazla sivil öldü ve yaklaşık 40...

Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

GENCE - Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,"Gence'de 10'dan fazla sivil öldü ve yaklaşık 40 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
Gence'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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