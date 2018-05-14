Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın (Junior Achievement Turkey) her yıl düzenlediği GençBizz Liselerarası Girişimcilik Programı'nın bu yılki birincisi İzmir'den çıktı.

Her yıl binlerce lise öğrencisinin kendi girişimini kurması için dahil olduğu GençBizz Programı'nı yürüten Genç Başarı Eğitim Vakfı, bu yıl da Türkiye genelinde yüzde 95'i devlet okulu olmak üzere 300'ü aşkın okulda girişimcilik programını yürüttü.

İlkokuldan liseye kadar bütün öğrencileri girişimci mantık yapısıyla yetiştirmeyi hedefine alan vakıf, her yıl eğitim verdiği liseler arasında düzenlediği GençBizz isimli girişimcilik yarışmasını 2018'de İstanbul'da gerçekleştirdi.



Yılın girişimcisi olmak isteyen öğrenciler ekip kurarak iş fikri geliştirdi ve bir yıl boyunca kurdukları vergiye tabi olmayan mini şirketler vasıtasıyla ürünlerini pazarlama ve geliştirme fırsatı buldu. Gençler, bu süreç boyunca iş dünyası profesyonellerinin ve girişimcilerin de içinde yer aldığı Genç Başarı Gönüllüleri'nden mentorluk desteği aldı. 2017-2018 eğitim yılında Türkiye genelinde yarışma kapsamında liseli öğrenciler tarafından 351 şirket kuruldu. Kurulan şirketlerin 29'u yapılan elemeler sonucu finale katılmaya hak kazandı.



Finale kalan projeler, geçen hafta sonu İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde kurulan sergi alanında ürünlerini sergiledi ve jürinin karşısına çıkarak sunumlarını gerçekleştirdi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu yarışmaya İzmir'den katılan ve atık yağların çevreye verdiği zararı azaltmaya katkıda bulunmayı amaçlayan Atatürk Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği ev tipi, atık yağdan sabun üretme makinesi birinci seçildi.

İzmirli liseli girişimci gençlerin kurduğu "Impact" şirketinin geliştirdiği bu makine, birkaç damlasının bile tonlarca suyu kirletip milyonlarca canlıyı habitatından eden, canlı türlerini yok eden evsel atık yağlarını doğaya geri kazandırıyor.

Benzer yarışmalar Avrupa'nın 40 ülkesinde gerçekleştiriliyor. Her ülkenin birincisi temmuz ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa'da Yılın Girişimcisi Yarışması'na katılacak. Avrupa finalinde Türkiye'yi, İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği proje temsil edecek.



Yarışmada ikinciliği SEV Amerikan Koleji öğrencilerinin kurduğu "Entre" şirketi aldı. "Entre", ihtiyaç duyulan kan ile donörü bir araya getirmeyi amaçlayan bir aplikasyon yaparak bu ödülü aldı.



Diyarbakır Farabi Sağlık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu "Mutual" şirketi ise yarışmada üçüncü oldu. "Mutual", yatalak hastaların yaşadıkları sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla "HOSTCAR" isimli tekerlekli ve hareketli, üzerinde kurulan mekanizmalarla kapakları kumanda ile açılıp kapanabilen, hasta yatağı yüksekliğinde bir çeşit robot geliştirdi.