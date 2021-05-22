Genç yüzücülerimizden iki madalya daha
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Genç yüzücülerimizden iki madalya daha

Genç yüzücülerimizden iki madalya daha
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Portekiz'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest finalinde birlikte mücadele eden millilerimizden Sümeyye Boyacı 1: 34.94'le gümüş, Sevilay Öztürk ise 1: 39.94'le bronz madalya kazandı.

Portekiz'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest finalinde birlikte mücadele eden millilerimizden Sümeyye Boyacı 1: 34.94'le gümüş, Sevilay Öztürk ise 1: 39.94'le bronz madalya kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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