Genç yüzücülerimizden iki madalya daha
Portekiz'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest finalinde birlikte mücadele eden millilerimizden Sümeyye Boyacı 1: 34.94'le gümüş, Sevilay Öztürk ise 1: 39.94'le bronz madalya kazandı.
Portekiz'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest finalinde birlikte mücadele eden millilerimizden Sümeyye Boyacı 1: 34.94'le gümüş, Sevilay Öztürk ise 1: 39.94'le bronz madalya kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı