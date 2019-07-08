Genç yüzücülerden tarihi başarı

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, tarihi bir başarı elde etti.

Rusya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücüler, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Gümüş madalyalar Beril Böcekler'den gelirken, Demirkan Demir, 4x100 metre karışık bayrak takımı ve 4x100 metre karışık bayrak erkek takımı bronz madalya elde etti.

Organizasyonda, Beril Böcekler 8.34.56'lık derecesiyle 800 metre serbestte ve 16.21.392'luk derecesiyle 1500 metre serbestte gümüş madalyanın sahibi oldu.

Demirkan Demir ise 1.00.84'lük derecesiyle 100 metre kurbağalamada üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyonada, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3.52.35'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Emir Şimşek, Baturalp Ünlü'den oluşan 4x100 metre karışık bayrak erkek takımı da bronz madalya kazandı.

Öte yandan, şampiyonada 1500 metre serbestte 16.21.39'luk derecesi ile ikinci olan Böcekler 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederken, 38 yeni Türkiye rekoru da kırıldı.

Kaynak: AA