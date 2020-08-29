HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Genç yürüyüşçü olimpiyat hayali için çalışıyor

Gaziantep'te 5 yıl önce okul seçmelerinde keşfedilmesinin ardından atletizme başlayan, daha sonra yürüyüş alanında kariyerine yön veren 16 yaşındaki Elif Nur Özbey, olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor.

Genç yürüyüşçü olimpiyat hayali için çalışıyor
29.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:58

Gaziantep'te 5 yıl önce okul seçmelerinde keşfedilmesinin ardından atletizme başlayan, daha sonra yürüyüş alanında kariyerine yön veren 16 yaşındaki Elif Nur Özbey, olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor.

Azimli çalışmaları sonucu çeşitli yarışmalarda Türkiye dereceleri elde eden ve kısa sürede 25 madalya kazanan Özbey, milli takıma girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Elif Nur Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüş sporuyla tanıştıktan sonra dereceler almaya başladığını, bu durumun kendisini daha da hırslandırdığını söyledi.

Antrenörü sayesinde yürüyüşe devam ettiğini dile getiren Özbey, "Bu spor hakkında bilgim yoktu. Çok ilginç gelmişti. Yürümeye başlayınca yeteneğim olduğunu gördüm. İki yıldır yürüyorum. 2 yılda güzel başarılar elde ettim." dedi.

Bu yıl milli takıma girmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

"Antalya'da düzenlenen milli takım seçmesi olan 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Yarışırken milli takıma gireceğim konusunda endişelerim vardı. Bir ara umutsuzluğa bile kapılmıştım. Çok şükür hem milli oldum hem Türkiye birincisi oldum. Bunun yanı sıra bu yıl Ukrayna'da düzenlenen 5 kilometrelik Balkan Şampiyonası'nda dördüncü, İstanbul'da düzenlenen 3 kilometrelik 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bugüne kadar 25 madalya elde ettim. Ben ne kadar mutlu oluyorsam ailem de o kadar mutlu oluyor. Olimpiyatlarda Türkiye adına yarışmak istiyorum. Bunun için de elimden geldiğince çalışıyorum."

Aynur Erdoğan: "Çok özverili, hırslı"

Antrenör Aynur Erdoğan da Elif Nur'u 5 yıl önce okullarda yetenek taramasında seçtiğini, daha sonra yürüyüşe yatkınlığını keşfettiğini belirtti.

Elif Nur'un ilk yarışlarından itibaren dikkati çekmeye başladığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Daha ilk yarışında Türkiye dereceleri elde etmeye başladı. Kısa sürede milli takıma girmeyi başardı. Şu anda yürüyüş kız takımında sadece Elif Nur Özbey milli takımda. Çok özverili, hırslı. Yemesine, içmesine, uykusuna kadar her şeye dikkat eden bir sporcu. Eksikliklerini kendisiyle tartışabiliyoruz. Eksiklik olduğu zaman bunu gidermek için çok çaba sarf ediyor. Tüm başarılı sporcularımda olduğu gibi Elif için de hedefimiz olimpiyatlarda başarılı olmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tam."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt Politika
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi
Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Tanesi tarlada 20, markette 35 lira! Ejder meyvesi kazancıyla üreticiyi cezbediyor
Tanesi tarlada 20, markette 35 lira! Ejder meyvesi kazancıyla üreticiyi cezbediyor
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Emrah Hadise Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk Yunan İzmir Yunanistan
Şu an buradasınız: Genç yürüyüşçü olimpiyat hayali için çalışıyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 11:58:06. #1.14#
title