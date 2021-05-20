GENÇ YÖNETMENDEN REKOR
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GENÇ YÖNETMENDEN REKOR

GENÇ YÖNETMENDEN REKOR
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süre önce Darkn Dark ve DMC ortak yapımı olarak müzikseverlerle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiren Trabesk albümündeki 22 şarkının 16'sının yönetmenliğini üstlenen Enes Bilal Taşçı, bu alanda bir ilke imza atarak adından söz ettirmeye başladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi reklam bölümü mezunu olan 26 yaşındaki genç yönetmen, 6 aylık uzun bir maratonun ardından kendi kulvarında tekrarı zor bir rekor kırdı. Müzik piyasasındaki durağan dönemi kariyeri adına bir fırsat ve dönüm noktasına çeviren Enes Bilal Taşçı, en büyük hedefinin ise Türkiye'ye uluslararası arenada ödüller kazandıracak projelere imza atmak olduğunu dile getirdi.

İşte genç yönetmenin yönetmen koltuğuna oturduğu "Trabesk" klipler;

Ece Mumay - Duygularım

Mustafa Ceceli - Başaramadım

Kim Bu Reyhan - Kime bu inat

Begüm Polat - Doyulur mu

Yaren Doğan - Yalancısın

Fatih Tekin - Aydan Güzel

Yaşar İpek - Nereden Sevdim O Zalimi

Volkan Arslan & Seren Uzun - Korkarım

Fatih Bulut - Mavi Mavi

Hakan Taşıyan & Eli Türkoğlu - İhanet

Ahsen Almaz - Oyuncak Gibi

Dogu Kılıç & Merve Gündoğdu - Severmisin Yeniden

Fatih Burdurlu - Yalancı Bahar

Bursalı Mutlu - Unutamadım

GENÇ YÖNETMENDEN REKOR

Kaynak: Snob Magazin

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