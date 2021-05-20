GENÇ YÖNETMENDEN REKOR
Bir süre önce Darkn Dark ve DMC ortak yapımı olarak müzikseverlerle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiren Trabesk albümündeki 22 şarkının 16'sının yönetmenliğini üstlenen Enes Bilal Taşçı, bu alanda bir ilke imza atarak adından söz ettirmeye başladı.
İstanbul Aydın Üniversitesi reklam bölümü mezunu olan 26 yaşındaki genç yönetmen, 6 aylık uzun bir maratonun ardından kendi kulvarında tekrarı zor bir rekor kırdı. Müzik piyasasındaki durağan dönemi kariyeri adına bir fırsat ve dönüm noktasına çeviren Enes Bilal Taşçı, en büyük hedefinin ise Türkiye'ye uluslararası arenada ödüller kazandıracak projelere imza atmak olduğunu dile getirdi.
İşte genç yönetmenin yönetmen koltuğuna oturduğu "Trabesk" klipler;
Ece Mumay - Duygularım
Mustafa Ceceli - Başaramadım
Kim Bu Reyhan - Kime bu inat
Begüm Polat - Doyulur mu
Yaren Doğan - Yalancısın
Fatih Tekin - Aydan Güzel
Yaşar İpek - Nereden Sevdim O Zalimi
Volkan Arslan & Seren Uzun - Korkarım
Fatih Bulut - Mavi Mavi
Hakan Taşıyan & Eli Türkoğlu - İhanet
Ahsen Almaz - Oyuncak Gibi
Dogu Kılıç & Merve Gündoğdu - Severmisin Yeniden
Fatih Burdurlu - Yalancı Bahar
Bursalı Mutlu - Unutamadım
Kaynak: Snob Magazin