GENÇ YÖNETMENDEN REKOR

Bir süre önce Darkn Dark ve DMC ortak yapımı olarak müzikseverlerle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiren Trabesk albümündeki 22 şarkının 16'sının yönetmenliğini üstlenen Enes Bilal Taşçı, bu alanda bir ilke imza atarak adından söz ettirmeye başladı.