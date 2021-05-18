Genç yönetmen Merve Kuş Mataracı "Tohum" adlı kısa filmiyle adını dünyaya duyurdu

Sinemaya hayatını adamış genç yönetmen Merve Kuş Mataracı, kısa filmi "Tohum" dünyada ses getirdi. Çekimleri İran ve Türkiye'de yapılan filmin, içindeki karakterleri nesneler üzerinden birbirine bağlarken, kullandığı metaforlar birçok kesimin beğenisini kazandı.

Tohum (The Core) kısa filmi, Dünya prömiyerini Amerika'nın Washington eyaletinde, medeni haklar ve insan haklarını merkezine alan 9.Whistleblower Summit and Film Festival de yaptı. Merve Kuş Mataracı'nın kısıtlı imkanlarla ve türlü zoluklarla çektiği filmi; Almanya, İtalya, Filipinler, İngiltere ve Portekiz başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ses getirdi.

FİLMİN KONUSU

Filmin hikâyesi; iki farklı ülkede, iki ayrı hastalık sonucu çocuğu olmayan, iki orta yaş kadının yaşamlarından kısa bir bölümünü anlatmaktadır.

TOPLUMUN "ÖTEKİ" GÖRDÜĞÜ KADININ DRAMINI DÜNYAYA GÖSTERDİ

Toplumun kadına, erkeğin kadına, kadının kadına şiddetini anlatırken, toplumun 'öteki' olarak gördüğü kadını 'üreyemediği için değersiz' oluşun, yıkıcılığıyla yüzleşmek zorunda bırakıyor.

Konuyu, minimal bir tarzda ele alan film, aynı zamanda, Nietzsche'nin 'Tanrı öldü, onu öldüren biziz' derken, Tanrıyı öldürenin de yine iflah olmaz karanlık toplumunu ve o toplumu oluşturan bencil insanların 'bakış açılarını' göstererek anlatmaya çalışıyor.