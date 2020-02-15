15.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:04

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, "Türkiye'de oyun sektörü çok başarılı gidiyor. Türkiye'de 3-4 oyun şirketimiz 300-400 çalışanla yılda 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor, çok yeni ve genç şirketler bunlar." dedi.

Kacır, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi" kapsamında düzenlenen panele katıldı.

Gençler için Türkiye'de teknoloji alanında yer almak için çoğu şeyin mümkün olduğunu belirten Kacır, teknoloji girişimciliğinin Türkiye'de giderek genişleyen bir alan olduğunu aktardı.

Türkiye'de teknoloji girişimciliğini güçlü şekilde desteklediklerinin altını çizen Kacır, önümüzdeki dönemde de bu desteklere daha sağlam şekilde devam edeceklerini bildirdi.

Fatih Kacır, Türkiye'de oyun sektörünün çok başarılı gittiğini belirterek, "Türkiye'de 3-4 oyun şirketimiz 300-400 çalışanla yılda 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor, çok yeni ve genç şirketler bunlar. Geleceğin yöneticiliği adayları için girişimcilik çok büyük fırsat taşıyor. Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi çok önemli bir şemsiye"

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paneldeki konuşmasında yaptıkları çalışmalar hakkında gençlere bilgi verdi.

Gelinen noktada hedeflenen şeylerin olabileceğini gördüklerini dile getiren Bayraktar, şunları söyledi:

"Türkiye'de önemli bir ekosistem var. Milli Teknoloji Hamlesi çok önemli bir şemsiye. Bu stratejilere sahip çıkarsak başarılı oluruz. Ülke olarak geleceğimizin parlak olduğunu düşünüyorum. Bu devirde, bu tarz teknolojik yenilikçi işler yapmaya aday grupların girişimleri, yatay hiyerarşiye dayalı. Örneğin biz de Selçuk Bey ne kadar yoğun çalışıyorsa, ekip de o kadar yoğun çalışıyor. Bir hedefimiz var, bunu başarmak için hiyerarşik bir ayrım yok, olamaz da..."

Bayraktar, konuşmasında genç yönetici adaylarına tavsiyelerde bulunarak, birlikte çalışacakları adaylarla ne gibi süreçler yürüttükleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA