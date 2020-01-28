28.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:46

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Çankırı'da başladı.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen, 43 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılışında konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Organizasyonun Çankırı'da yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Esen, "Şampiyonadaki her sporcuya ayrı ayrı başarılar diliyorum. Türkiye şampiyonluğunun yanında bu salondan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları da çıkacağına inancım tamdır. İnşallah Çankırı size şans getirir, dünyada sesimizi duyurmaya vesile olur. Müsabaka sonuçları ne olursa olsun şehrimizin sizin hafızasında güzel anılar bırakmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Genç, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Genç, organizasyona katılan sporculara başarı temennisinde bulundu.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, şampiyonaya katılan sporcuları Çankırı'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Müsabakalar boyunca sporcuların yanında olduklarını belirten Ak, "Bu turnuvanın en güzel şekilde gerçekleşmesini sağlamak, sizleri en güzel şekilde ağırlamak ve ilimizi en güzel şekilde tanıtmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından müsabakaların gong zilini Vali Hamdi Bilge Aktaş çaldı.

Organizasyon, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA