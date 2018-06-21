Genç Yıldız Kylian Mbappe, Fransa Futbol Tarihine Geçti

Fransa'yı Peru karşısında 1-0 öne geçiren Mbappe, Fransa formasıyla büyük bir turnuvada gol atan en genç futbolcu oldu. Bundan önceki rekor 1998 Dünya Kupasında ağları havalandıran Trezeguet'e aitti.

Genç Yıldız Kylian Mbappe, Fransa Futbol Tarihine Geçti

Fransa, Dünya Kupasında gruptaki ikinci maçında sahasında Peru ile karşı karşıya geldi. Fransa, 34. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçerken Mbappe attığı golle tarihe geçti.

TOPU BOŞ AĞLARA GÖNDERDİ

Fransa'nın yıldız futbolcusu Mbappe, Peru karşısında 34. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Giroud'un asistiyle savunmasın arkasına sarkan Mbappe, topu boş ağlara bıraktı.

REKOR TREZEGUET'E AİTTİ

Mbappe böylelikle Fransa formasıyla büyük turnuvalarda gol atan en genç futbolcu ünvanını ele geçirdi. Bu rekor daha önceden David Trezeguet'e aitti.

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