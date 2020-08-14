Genç yıldız Alpaslan Tahsin'e dev talipler - Genç yıldız Alpaslan Tahsin'e dev talipler Tahsin: "Türk Milli Takımı'ndan gelecek bir teklif beni çok mutlu eder" PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, "Türkiye'de Milli Takım'dan gelecek bir teklif beni çok mutlu eder" diye konuştu.

- Genç yıldız Alpaslan Tahsin'e dev talipler

Tahsin: "Türk Milli Takımı'ndan gelecek bir teklif beni çok mutlu eder"

İSTANBUL - PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, "Türkiye'de Milli Takım'dan gelecek bir teklif beni çok mutlu eder" diye konuştu.

Yunanistan'ın PAOK Komotini takımında forma giyen Türk asıllı Yunan futbolcu Alpaslan Tahsin'e Avrupa devlerinin ilgisi büyüyor. Avrupa da bir çok kulübün yakın takibe aldığı genç yıldız İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Corriere dello Sport'a konuştu. Kendisini çok sayıda kulübün takip ettiğini söyleyen Tahsin, "Avrupa kulüplerinin yanı sıra Türkiye'den bazı kulüplerde takip ediyor. Onlardan da teklif gelirse oynayabilirim. Türkiye'de Milli Takım'dan gelecek bir teklif beni çok mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA