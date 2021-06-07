Genç Yeteneklerden Piyano Dinletisi Gerçekleşti
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Genç Yeteneklerden Piyano Dinletisi Gerçekleşti

Genç Yeteneklerden Piyano Dinletisi Gerçekleşti
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Genç Yeteneklerden Piyano Dinletisi Gerçekleşti Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu tarafından 30 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Genç Yeteneklerden Piyano Dinletisi Gerçekleşti Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu tarafından 30 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte; Piyano Anasanat Dalı Öğr. Gör. Elif Yazgan ve Öğr. Gör. Elena Yusupova'nın öğrencileri görev aldı. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinden Irmak Elif Koçak, Artun Esmerli, Zeynep Özel Tekin, Kerem Demirkol, Ecrin Tutar, Adal Oyman, Tuna Akçakaya, Zehrasu Özkan, Meryem Suna Güven Okur ve Nil Güngör performanslarını sergilediler.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun etkinliğin kapanış konuşmasında, "Devlet Konservatuvarımız, ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü birimleriyle Ülkemizin az sayıdaki köklü konservatuvarları arasında hızla yerini almakta. Bu nitelikli etkinliğe katkılarından dolayı, başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum. " dedi.

Dinleti sonunda Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Birol Aydın, etkinlikte görev alan öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: Habermetre

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