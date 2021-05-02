Türk Telekom'dan "İşin Geleceği Hackathonu"

Türk Telekom, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle kıyasıya yarışacağı "İşin Geleceği Hackathonu"nu düzenliyor.

Türk Telekom, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle kıyasıya yarışacağı "İşin Geleceği Hackathonu"nu düzenliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, genç yetenekleri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Telekom'un düzenlediği "İşin Geleceği Hackathonu"nda, yurt içinden ve dışından katılan gençler yarışacak.

Etkinlik kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemler ve yenilikçi uygulama önerileri çevrim içi platformda ele alınacak.

Bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlarla iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi alanlarında yarışacak katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL'lik ödül verilecek. Bir yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkanı sunulacak.

Türkiye ve yurt dışından ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra üniversiteden en fazla 2 sene önce mezun olmuş gençler, 3-16 Mayıs'ta www.turktelekomkariyer.com.tr adresi üzerinden yarışmaya başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip