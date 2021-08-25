Genç Yetenekler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
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Genç Yetenekler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Genç Yetenekler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği Genç Yetenek programı, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği Genç Yetenek programı, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Esenler Belediye Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun girişimleriyle hayata geçirilen pek çok sosyal proje ile tüm hem Esenler'e, hem İstanbul'a katkı sağlanıyor. Bu kapsamdaki projelerden biri olan Genç Yetenek programı ile ilçedeki gençlerin, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri için faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Genç Yetenek programında eğitim alan bin 100 genç ile birlikte Ankara'da düzenlenen ve tüm Türkiye'den belediyelerin de dahil olduğu Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergi organizasyonuna katılım sağlandı. Çalışmalarla beğeni toplayan Esenler'in gençleri ve Esenler Genç Yetenek programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, ödül almaya layık görüldü. Genç Yetenek projesine katılmak isteyen tüm gençler, programın web sayfasını inceleyerek ilgi duydukları alanlarda eğitimlerden ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. - İSTANBUL

Genç Yetenekler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
Genç Yetenekler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
Genç Yetenekler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
Genç Yetenekler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Genç Yetenekler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Haberler
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