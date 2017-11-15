Genç Yetenekler Kepez'de Yarışacak

Kepez Belediyesi, "Kepez Müzik Ödülleri"nin 4'üncüsünü düzenleyecek.



Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kepez Müzik Ödülleri için başvurular devam ediyor. Yeni yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesini ve her yıl bir başka usta ismin şarkılarıyla anılmasını bir gelenek haline getiren yarışma için son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.



Genç yetenekler keşfediliyor



Geçtiğimiz yıl Kepez sınırlarını aşarak ulusal bir yarışma haline gelen Kepez Müzik Ödülleri, yeni yeteneklerin keşfi ve erken yaşta daha iyi bir eğitim alarak başarılı birer sanatçı olmaları için genç yeteneklere ufuk açıyor. Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri, adıyla düzenlenecek olan para ödüllü yarışmaya Türkiye genelindeki 15 ve 25 yaş arasındaki gençler katılabilecek. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışmanın 1.cisi Kepez, 2.cisi Antalya ve 3.cüsü Türkiye genelinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl yine tüm Türkiye'den başvuru kabul eden yarışma 15 Aralık 2017 tarihine kadar başvuruları kabul alacak.



Yarışmaya müracaat şartları



Kepez Belediyesi "4. Müzik Ödülleri Yarışması"na katılacaklar (18 yaş altı gençler veli izin belgeleri olacak), başvuru belgelerini ve istenecek diğer evrakları başvuru süresi içinde öğrenim gördükleri okul idaresi tarafından, şahsen veya posta yolu ile Kepez Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne müracaat edecekler. Teslim alınan başvurular sonucu ön elemeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin isim listeleri okullarına gönderilecek.



1.ciye 7 bin TL ödül



Yarışmada, Kepez Belediyesi tarafından belirlenecek, müzik alanında yetkin 5 seçici kurul üyesi yer alacak. 1'nci gelen yarışmacı 7 bin TL, 2'nci 5 bin TL, 3'ncü gelen yarışmacı da 3 bin TL. para ödülü ile ödüllendirilecek. - ANTALYA