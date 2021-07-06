Genç yetenekler Keçiören'in parklarında sahnede
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Genç yetenekler Keçiören'in parklarında sahnede

Genç yetenekler Keçiören'in parklarında sahnede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 'Haydi Gençler!

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 'Haydi Gençler! Sahne Bizden Çalmak Sizden' sloganıyla hayata geçirilen, 'Genç Müzisyenler Keçiören Parklarını Güzelleştiriyor' projesi ilçedeki parklara kurulan sahnelerle genç müzisyenleri sahneye taşıyor.

Keçiören Belediyesi ile Keçiören Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenen 'Genç Müzisyenler Keçiören Parklarını Güzelleştiriyor' projesi başladı. Genç müzisyenlerin sahne aldığı parklarda vatandaş da şarkılara eşlik ederek renkli konser keyfine ortak oldu.

"Sahne için bireysel ya da grup olarak en fazla 3 kişiyi geçmeyecek şekilde başvuru alıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok haftanın her gün düzenlenen konser için genç yetenekleri paklardaki sahnelere beklediklerini belirterek, organizasyona katılım şartlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Şehrimizdeki yetenekli müzisyenlerimize kendilerini gösterebilecekleri, sesine güvenen müzisyenlerimize de seslerini duyurabilecekleri projemizi yaz boyunca hayata geçiriyoruz. Sesine ve sazına güvenen gençlerimiz belediyemizin kurumsal web sitesinde bulunan iletişim numaralarından başvurularını yapabilirler. Sahne almak isteyen gençlerimiz 18 yaşını doldurmuş olmalı ve herhangi bir müzik tarzında enstrüman ya da ses sanatçısı olarak eser icra edebilmeli. Sahne için bireysel ya da grup olarak en fazla 3 kişiyi geçmeyecek şekilde başvuru alıyoruz. Gençlerimiz sitemizde belirttiğimiz iletişim adreslerine kısa olacak şekilde video kaydı veya video link içeriği göndererek başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Başvuru sonrasında yetkililerimizin belirlediği gün ve saatlerde, sahne öncesi prova alınıyor ve daha sonra da genç yeteneklerimiz performanslarını sergiliyorlar." - ANKARA

Genç yetenekler Keçiören'in parklarında sahnede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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