"Genç Yetenekler" kampta! "Genç Yetenek" projesiyle yetenekleri keşfedilen gençler, katıldıkları kamplarda hem seçtikleri branşlarda eğitim alıyor hem de doğayla iç içe yaptıkları eğlenceli aktivitelerle yılın yorgunluğunu atıyor.

Esenler'deki gençlerin spor, kültür, sanat ve bilim alanlarındaki yeteneklerini keşfederek, bu yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlanmalarını amaçlayan "Genç Yetenek" projesinde yetenek keşifleri devam ederken, yetenekleri keşfedilen gençler soluğu Gençlik Kampı'nda aldı. Esenler Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hayata geçirdiği projede, yetenekleri keşfedilen gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sarıyer Marmaracık Gençlik Kampı'nda eğitimlerine başladı.

Gruplar Halinde Devam Edecek

30 kişilik gruplar halinde gerçekleşecek kamplar üçer gün sürecek. Futbol, basketbol, okçuluk, kitap okuma saati ve sanat dersleri gibi etkinliklerin yer alacağı kamplarda gençler hem eğitim alacak hem de eğlenceli vakit geçirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önereceği kamp alanlarında yapılacak kamplarda, öğrenciler seçtikleri branşlarda eğitmenlerinden eğitim alacaklar. Belirli yaş aralıkları ve cinsiyete göre gruplar halinde gidilecek kamplarda, gençlere sporun sevdirilmesi de amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler