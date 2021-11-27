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Genç yetenekler başarılı antrenörlere emanet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Genç yetenekler başarılı antrenörlere emanet

DÜZCE (İHA) – Düzce Voleybol Gençlik Spor Kulübü başarılı antrenörleri ile genç yetenekleri yetiştiriyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Voleybol Gençlik Spor Kulübü başarılı antrenörleri ile genç yetenekleri yetiştiriyor.

Yeni kurulan Düzce Voleybol Gençlik Spor Kulübü voleybola heyecan getirdi. Düzce Voleybol Gençlik Spor Kulübü ismiyle yeniden sahalara dönen Düzceli voleybol oyuncusu gençler, kariyerleri başarılarla dolu baş antrenörler Birol Gültekin, Hamit Sakal ve Doç. Dr. Levent Görün eşliğinde özlemi sona erdirmeye hazırlanıyorlar.

Yardımcı antrenörler Kübra Kalmukoğlu, Şeza Demir, Yasin Kılınç ile 2 minik kızlar, 2 yıldız kızlar, 1 genç kızlar ve Bölgesel lig takımı ile Düzceli sporcuları sahalara kazandırmaya hazırlanıyor. Şimdilik 75 sporcunun yer aldığı Düzce Voleybol Gençlik Spor Kulübü kadrolarına yeni oyuncuları kazandırmak içinde çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE

Genç yetenekler başarılı antrenörlere emanet

Genç yetenekler başarılı antrenörlere emanet

Genç yetenekler başarılı antrenörlere emanet

Genç yetenekler başarılı antrenörlere emanet

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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