"Genç Yetenek" Projesi Start Verdi Esenler'deki gençlerin spor, kültür, sanat ve bilim alanlarındaki yeteneklerini keşfederek, bu yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlanmalarını amaçlayan "Genç Yetenek" projesi başladı.

Esenler Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto ile birlikte hayata geçirdiği "Genç Yetenek" projesinde start verildi. Esenler'deki genç yeteneklerin uzman kişiler eşliğinde spor, bilim ve kültür sanat alanlarında taramaları yapılarak keşfedilmesi ve çıkan sonuçlar eşliğinde gerekli kurumlara yönlendirilmesini hedefleyen projede ilk taramalar yapıldı. Proje ile Esenler'de 100.000 gence ulaşmak hedefleniyor.

Yetenekli Gençler Uzmanlara Yönlendiriliyor

Yarınların umudu olan gençlerin yolunu açmak için başlatılan projeyle, Esenler'deki 12-22 yaş aralığındaki geç yetenekler keşfediliyor. Uzmanlar ve keşif ekibi tarafından yapılan tarama testleri ve kriterler eşliğinde öğrencilerin hangi alanlara yönelik yeteneği olduğu tespit ediliyor. Bu kapsamda yapılmaya başlanan sportif taramalarda, ilk olarak 125. Yıl Ortaokulu'nda 110 öğrenciye yetenek taraması yapıldı. Öğrencilerin boy, kilo, el uzunluğu, ayak uzunluğu gibi antropometrik ölçümlerinin yapılmasının yanı sıra mekik ve squat gibi kuvvet testleri, sağlık topu atışı ve görsel refleks gibi fonksiyonel performans testleri, 10 m ve 20 m koşusu gibi hız, çeviklik, çabukluk testleri ile flamingo denge testi yapılarak veriler hazırlandı. Bu testler sonucunda spor alanında yetenekli olan öğrencilere bilgi verilerek yetenekli gençler uzmanlara yönlendirilecek.

12 Bin 500 Öğrenciye Yetenek Taraması

Projenin yaklaşık olarak 15 ay sürmesi ve yetenek taramalarının yanı sıra turnuvalar, seminerler, konferanslar ve çeşitli etkinliklerle gençlere ulaşmak hedefleniyor. Proje kapsamında sportif tarama ile 5 bin öğrenci, bilim taramasında 2 bin 500 öğrenci, kültür-sanat alanında ise 5 bin gence yetenek taraması yapılması öngörülüyor.

Yeteneklerine Göre Karne

Proje bitiminde yetenekleri keşfedilen öğrencilere karne verilecek. Karnede öğrencinin hangi alana ve hangi branşa daha yatkın olduğuyla ilgili bilgiler yer alacak. Keşif amacıyla hazırlanan projenin sonrasında yetenekleri belirlenen öğrencilere rehberlik edilerek gerekli bölümlere yönlendirilmeleri sağlanacak.

Kaynak: Bültenler