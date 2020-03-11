"Genç Yetenek" Projesi Start Verdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Genç Yetenek" Projesi Start Verdi - Haber
Esenler, Genç, Güncel

"Genç Yetenek" Projesi Start Verdi

Esenler'deki gençlerin spor, kültür, sanat ve bilim alanlarındaki yeteneklerini keşfederek, bu yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlanmalarını amaçlayan "Genç Yetenek" projesi başladı.

11.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:08

Esenler Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto ile birlikte hayata geçirdiği "Genç Yetenek" projesinde start verildi. Esenler'deki genç yeteneklerin uzman kişiler eşliğinde spor, bilim ve kültür sanat alanlarında taramaları yapılarak keşfedilmesi ve çıkan sonuçlar eşliğinde gerekli kurumlara yönlendirilmesini hedefleyen projede ilk taramalar yapıldı. Proje ile Esenler'de 100.000 gence ulaşmak hedefleniyor.

Yetenekli Gençler Uzmanlara Yönlendiriliyor

Yarınların umudu olan gençlerin yolunu açmak için başlatılan projeyle, Esenler'deki 12-22 yaş aralığındaki geç yetenekler keşfediliyor. Uzmanlar ve keşif ekibi tarafından yapılan tarama testleri ve kriterler eşliğinde öğrencilerin hangi alanlara yönelik yeteneği olduğu tespit ediliyor. Bu kapsamda yapılmaya başlanan sportif taramalarda, ilk olarak 125. Yıl Ortaokulu'nda 110 öğrenciye yetenek taraması yapıldı. Öğrencilerin boy, kilo, el uzunluğu, ayak uzunluğu gibi antropometrik ölçümlerinin yapılmasının yanı sıra mekik ve squat gibi kuvvet testleri, sağlık topu atışı ve görsel refleks gibi fonksiyonel performans testleri, 10 m ve 20 m koşusu gibi hız, çeviklik, çabukluk testleri ile flamingo denge testi yapılarak veriler hazırlandı. Bu testler sonucunda spor alanında yetenekli olan öğrencilere bilgi verilerek yetenekli gençler uzmanlara yönlendirilecek.

12 Bin 500 Öğrenciye Yetenek Taraması

Projenin yaklaşık olarak 15 ay sürmesi ve yetenek taramalarının yanı sıra turnuvalar, seminerler, konferanslar ve çeşitli etkinliklerle gençlere ulaşmak hedefleniyor. Proje kapsamında sportif tarama ile 5 bin öğrenci, bilim taramasında 2 bin 500 öğrenci, kültür-sanat alanında ise 5 bin gence yetenek taraması yapılması öngörülüyor.

Yeteneklerine Göre Karne

Proje bitiminde yetenekleri keşfedilen öğrencilere karne verilecek. Karnede öğrencinin hangi alana ve hangi branşa daha yatkın olduğuyla ilgili bilgiler yer alacak. Keşif amacıyla hazırlanan projenin sonrasında yetenekleri belirlenen öğrencilere rehberlik edilerek gerekli bölümlere yönlendirilmeleri sağlanacak.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Özge Ulusoy Gülben Ergen Müslüm Gürses
Spor Falcao Podolski Abdullah Avcı Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: "Genç Yetenek" Projesi Start Verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 17:05:30. #1.14#