"Genç Yetenek" projesi ile sporcu yetiştiriyor
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"Genç Yetenek" projesi ile sporcu yetiştiriyor

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Spor ile "Genç Yetenek BESYO Akademisi" projesi hayata geçildi.

08.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:11

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Spor ile "Genç Yetenek BESYO Akademisi" projesi hayata geçildi. Antrenör, beden eğitimi öğretmeni, spor yöneticisi, Milli Savunma Üniversitesi, Bekçi olmak veya Polis Akademilerini kazanmak isteyen gençlere özel eğitimler veriliyor.

Gençleri üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlamak amacıyla "Genç Yetenek BESYO Akademisi" faaliyete geçti. Akademi gençlerin beceri, denge, dayanıklılık ve sürat gibi birçok alanda başarılı olmaları amaçlıyor. Aynı zamanda akademide, alanında uzman 8 eğitmen ve spor hocaları yaklaşık 200 öğrenciye eğitim veriyor.

"HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİ GERİ ÇEVİRMİYORUZ"

Genç Yetenek projesi koordinatörü Adem Karapınar, proje ile ilgili şunları söyledi:

"Bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Esenler Belediyemizin ortaklaşa yürütmüş olduğu bir projedir. Bizlerde bu proje kapsamında öğrencilerimize ücretsiz bir şeklide Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  (BESYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Bekçilik sınavlarına hazırlıyoruz. Bu şekildeki kursların değeri piyasada 2 bin ile 5 bin arasında ama biz Esenler 'de ikamet eden 18-25 yaş arası öğrencilere bu kursu ücretsiz  veriyoruz.  Şu an bizim kursumuzda 80'ni kız 120'si erkek olmak kaydıyla 200 öğrencimiz mevcut. Hatta kayıtlarımızı cuma gününe kadar uzattık. Hiçbir öğrencimizi geri çevirmiyoruz" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZ ŞUNU BİLSİNLER MADDİ MANEVİ HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ"

Karapınar, sözlerine şu şekilde devam etti:

Pandemi döneminde olmamız sebebiyle salona giren her öğrencimizin öncellikle ateşi ölçülüyor. Ardından el dezenfektenler kullanarak derslere alınıyor. Ayrıca salonumuzda dersler esnasında sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Buradaki çocuklarımızın birçoğunun maddi durumları iyi değil. Bizlerde burada uzman eğitmenler eşliğinde destek oluyoruz. ve onlara malzeme desteği de sağlıyoruz.  Aynı zamanda sınavlara giderken çocuklarımıza ulaşım konaklama imkanı da sağlıyoruz. Gençlerimiz şunu bilsinler maddi manevi her zaman onların yanındayız. Sesimizi duymayan Esenler 'de ikamet eden gençlerimiz varsa 10 Temmuz 2020 Cuma saat 17.00 öğrenci kabullerimiz devam edecek" dedi.

"BESYO HOCASI OLACAĞIM"

Buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldiğini söyleyen Cander Demir (19) "Buraya abim gibi olmaya geldim. Abimde BESYO hocası onun yolunda yürüyorum. Burada sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Hocalarımız bizi sürekli uyarıyor. Bende buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim. İleride BESYO hocası olacağım Allah nasip ederse" dedi. Emircan Özer (19) ise "Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlanıyorum. YKS gayet güzel geçti, sonuçlarını bekliyorum. Sınav sonrası dağıtılan broşür vasıtasıyla ulaştım buraya. Antrenmanlarımız güzel geçiyor profesyonel olarak çalışıyoruz "diye konuştu.


Kaynak: DHA

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